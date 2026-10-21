Детям до 14 лет с 2027 года понадобится собственный загранпаспорт

С 1 января 2027 года дети до 14 лет смогут выезжать за границу только с собственным загранпаспортом. Записи о них в пятилетних паспортах родителей отменят, сообщает «Вечерняя Москва» .

Сейчас дети могут путешествовать с родителем по записи в его загранпаспорте старого образца, если страна въезда это допускает. В биометрические паспорта сведения о детях не вносят.

Пятилетний паспорт ребенку до 14 лет оформляют без его присутствия при подаче документов и получении. Для биометрического паспорта на 10 лет ребенок должен присутствовать при подаче, а с 12 лет — и при получении. Подросткам старше 14 лет также нужен российский паспорт; анкету они подписывают сами при специалисте.

Жителям с регистрацией в Калининграде и Калининградской области оба вида загранпаспортов оформляют бесплатно.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что какой именно паспорт выбрать, зависит от планов на путешествия.

«Если планируются поездки в страны, которые пока не сделали биометрический паспорт обязательным условием для въезда, то можно подать заявление и на документ старого образца», — сказал Горин.

МВД разъяснило, что изменение внешности ребенка не требует замены действующего паспорта. Юристы все же рекомендуют менять документ при значительных изменениях: на границе возможны трудности с опознанием по фотографии.

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