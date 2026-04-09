В Можайском округе Подмосковья отремонтировали бывший ДК

В деревне Горки Можайского муниципального округа восстановили аварийное здание бывшего дома культуры. Объект капитально отремонтировали после смены собственника в 2025 году, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Кирпичное одноэтажное здание площадью около 440 квадратных метров расположено в жилой застройке рядом с остановкой общественного транспорта «ДК». Его построили в 70-х годах прошлого века. В последние годы помещение не использовалось, конструкции начали разрушаться, и объект признали аварийным.

Новый собственник, сменившийся в середине 2025 года, принял решение о капитальном ремонте. Специалисты полностью обновили кровлю, утеплили и оштукатурили фасады. В настоящее время ведется внутренняя отделка помещений. Дальнейшее назначение здания определит владелец.

Всего в Можайском муниципальном округе выявлен 231 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие 133 объекта, что составляет 58% от их общего числа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.