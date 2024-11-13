В Можайском округе обеспечат жильем 14 детей, оставшихся без попечения родителей

Реализацию программы по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на очередном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов. В нем принял участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Можайском округе в 2025 году обеспечим квартирами 14 таких детей. 13 из них решили воспользоваться правом на получение жилищного сертификата, а одному выдадим ключи от квартиры», — отметил глава муниципалитета на своем Telegram-канале.

Многие молодые люди предпочитают жилищный сертификат, так как он позволяет выбирать квартиру в любом муниципалитете Московской области, а также предполагает возможность приобрести двух- или трехкомнатную квартиру при условии дополнительного вложения денежных средств.

В 2024 году в Можайском городском округе жилыми помещениями обеспечены 22 лица из числа детей-сирот, 19 из них воспользовались сертификатом.

Большинство ребят выбрали себе квартиры в Можайском округе, некоторые остановились на жилье поближе к учебе или работе в других городах.

Московская область — лидер по количеству предоставляемого жилья лицам, оставшимся без родителей. Помимо этого, дети-сироты получают денежные выплаты, имеют преимущество при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения, бесплатные путевки в детские летние лагеря и проезд в транспорте столицы и Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 1 тыс. детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году. Ребятам выдадут 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013 года мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал глава региона.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете. Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. метров.



Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.



«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.