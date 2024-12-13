В Можайске вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

Жительница Можайского округа торжественно получила ключи от своей новой квартиры. В новую квартиру в доме для переселенцев из ветхого жилья на улице Полосухина она переедет из аварийного многоквартирного дома на улице Ватутина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Женщина торжественно получила ключи и приятный подарок от администрации округа из рук заместителя Главы Можайского округа Марии Клинских. Были подписаны необходимые документы. Мария Михайловна также провела подробную консультацию для новосела.

Не все новоселы выбирают торжественное вручение ключей от квартир. В целом, в неделю документы оформляют 7-10 новых жильцов дома для переселенцев. Всего же в дом на Полосухина переедет 61 семья из самого Можайска, деревни Шохово, рабочего поселка Уваровка, поселка МИЗ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов.

В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.