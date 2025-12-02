В Можайске ликвидируют аварийный жилой дом

В поселке медико-инструментального завода начались работы по сносу аварийного жилого дома № 17. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом 1960 года постройки площадью порядка 450 квадратных метров утратил эксплуатационную пригодность, был признан аварийным и подлежащим сносу. Его расселили в 1 квартале 2025 года.

В настоящий момент проводится демонтаж аварийного здания.

Работы планируется завершить до конца текущего года.

Ранее в Можайском муниципальном округе были снесены расселенные многоквартирные дома в деревне Настасьино (дом № 10), деревне Бородино (дом № 24), поселке Колычево на улице Заречная (дом № 14), поселке Уваровка на улице Урицкого (дом № 52), а также в городе Можайск на улице Ватутина (дом № 15), улице Спортивная (дом № 30) и улице Вокзальная (дом № 6).

Общий объем ликвидированного жилья превысил 2170 квадратных метров. Суммарно были расселены жители 38 квартир.

Всего на территории Можайского муниципального округа было выявлено 224 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 122 объекта, что составляет 54% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.