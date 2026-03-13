В Москве двушку с «бабушкиным» ремонтом продают по цене квартиры в Майами

В центре Москвы выставили на продажу двухкомнатную квартиру с «бабушкиным» ремонтом и просят за нее 34,9 млн рублей. Это цена видового жилья в Майями, сообщает Telegram-канал «Московский кэш» .

Объявление о продаже квартиры разместили на популярной онлайн-платформе. Там указано, что недвижимость находится на третьем этаже пятиэтажного дома, который расположен недалеко от станции метро «Новокузнецкая».

Площадь продаваемой квартиры — 56 кв. м. Судя по фото, которые размещены в объявлении, жилье нуждается в ремонте: с пола слезла краска, с потолка осыпалась штукатурка. Также в квартире старая мебель и техника.

Жилье выставили на продажу за 34,9 млн рублей (441 тыс. долларов). За аналогичную стоимость в Майями продают квартиру на побережье с видом на океан, как пишет Telegram-канал.

