Лариса Долина присматривает квартиру в Раменках за 50 млн рублей

Певицу Ларису Долину заметили с риелторами в доме на Мосфильмовской, 70

Певица Лариса Долина подбирает новое жилье в Москве после утраты квартиры в Хамовниках. Артистку заметили в элитном доме на Мосфильмовской улице, сообщает «Абзац» .

По данным издания, Долина приезжала в жилой комплекс в районе Раменки вместе с риелторами. Очевидец сообщил, что видел артистку у дома № 70 на Мосфильмовской улице.

«Я видел Долину в обществе риелторов, как она выходила из дома на улице Мосфильмовской, 70. Певица туда заезжала присматривать новую квартиру. Приехала в микроавтобусе, с ней было два или три риелтора, еще какие-то люди. Как будто высшее должностное лицо приехало: идет, а вокруг нее люди», — рассказал он.

В этом доме нет квартир меньше 80 квадратных метров, а минимальная стоимость жилья составляет около 50 млн рублей. Комплекс считается престижным и популярен среди известных персон.

«Там такой шикарный вид. По два-три туалета в квартире», — добавил источник.

После судебных разбирательств Долину публично поддержали некоторые представители шоу-бизнеса. Бизнесмен и меценат Юрий Растегин заявил, что друзья певицы намерены подарить ей квартиру. Ранее он также передал артистке джаз-клуб для выступлений студентов Музыкальной академии. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что Растегин может испытывать к певице романтические чувства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.