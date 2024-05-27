В Москве 20 новых ЖК заселяют по программе реновации с начала года

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Более 16 тыс москвичей получили жилье по реновации в 2024 году

С начала 2024 года под заселение по программе реновации передали 20 жилых комплексов в 15 районах и 7 округах Москвы. В этом году правообладателями квартир стали уже 16,3 тыс. жителей мегаполиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В новых ЖК квартиры предложили 7,8 тыс. жильцов 46 старых домов. С января в рамках программы снесли 92 ветхих здания. В этом году планируется построить еще 12 жилых комплексов.

На месте старого и ветхого жилья появятся новые дома и вся необходимая для жизни инфраструктура — детские сады, школы, спортивные, культурные и медицинские учреждения.

С начала программы реновации к переселению приступили более 160 тыс. жителей, успели расселить 648 зданий, более 140 тыс. человек уже успели отметить новоселье, более 10 тыс. находятся в процессе переезда.

Квартиры в новых ЖК отличаются увеличенной площадью, улучшенной отделкой. Здесь установлены энергосберегающие оконные блоки. Также жилье оснащено необходимой сантехникой и оборудованием.

Возведение дома для переселения по программе реновации началось и в Алексеевском районе на северо-востоке столицы. Его строят по адресу: Ярославская улица, з/у 2/1.