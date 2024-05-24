Загрутдинов: в Алексеевском районе начали строить дом по реновации

Возведение дома для переселения по программе реновации началось в Алексеевском районе на северо-востоке столицы. Новостройку строят по адресу: Ярославская улица, з/у 2/1. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом составят 5 секций переменной этажности. На подземном уровне расположится одноуровневый паркинг.

«Всего здесь будет 442 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год», – рассказал Загрутдинов.

Вентилируемые фасады будут облицованы хризотилцементными плитами белого цвета.

Всего новостройка рассчитана на 442 квартиры, среди которых будет 44 трехкомнатных, 299 двухкомнатных и 99 однокомнатных. Для маломобильных жильцов оборудуют 10 квартир, увеличив ширину дверных проемов с коридорами и установив спецсантехнику.

Нежилой первый этаж отведут под техпомещения, зоны почтовых ящиков, помещения для уборочного инвентаря, лифтовые холлы и вестибюли.

Придомовую территорию озеленят и благоустроят - высадят газоны, кустарники и деревья, установят скамейки.