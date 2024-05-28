В московском Царицыне построят еще 3 дома в рамках реновации

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Княжевская: на площади 3,39 гектара в Царицыне построят 3 жилых дома

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что в рамках программы реновации в районе Царицыно построят еще три жилых дома.

Всего в Южном административном округе Москвы в программу реновации жилья включили 378 домов, где в общей сложности проживает порядка 82,3 тысячи человек.

«Москомархитектура выпустила градостроительные планы земельных участков для возведения трех домов по программе реновации в районе Царицыно. Под строительство выделили территорию общей площадью 3,49 гектара. Объекты появятся на улице Ереванской (земельные участки № 2/1, 6/1 и 10/1)», — рассказала Княжевская.

Утвержденная еще в 2017 году программа реновации коснется около миллиона жителей Москвы. Власти планируют расселить 5176 домов по новостройкам.

Ранее сообщалось, что в Москве начали заселять 20 жилых комплексов по программе реновации. Правообладателями новых квартир стали 16,3 тысячи москвичей.