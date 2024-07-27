В Сергиевом Посаде отмечают 75 лет со дня преобразования города Хотьково

В Хотьково отмечает 75-летие со дня своего преобразования из рабочего поселка в город районного подчинения, это произошло вследствие указа Президиума Верховного Совета РСФСР за № 731/4 27 июля 1949-го года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

История поселения уходит корнями на много столетий назад. Хотьково известно как минимум с 1308 года — когда в летописях был впервые упомянут «Покровский монастырь на Хотькове». В 1862 году в Хотькове открылась железнодорожная станция, однако в справочнике «Списки населенных мест Российской империи» за тот же 1862 год оно не упоминается вовсе. В 1929 году Хотьково стало центром одноименного сельского округа, в 1939 году было преобразовано в рабочий поселок, а через десять лет — в город.

Город Хотьково Сергиево-Посадского городского округа сегодня — это активно преображающийся населенный пункт, где на сегодняшний день проходит строительство социально значимых объектов. Строительство проходит с привлечением регионального, федерального и местного бюджетов.

Строительство больничного комплекса. Территория, на которой расположится больничный комплекс в семь раз больше той, где сейчас находится поликлиника. Новое медучреждение будет состоять из трех больших корпусов. Лечиться там смогут более 28 тыс. жителей, включая 6,5 тыс. детей. Услуги в комплексе по полису ОМС сможет получать любой житель независимо от того, приписан он к поликлинике или нет.

В прошлом году проект комплексной реконструкции центральной площади Хотькова стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сегодня начались работы по реализации проекта.

Также проводятся работы по благоустройству дворовых территорий и детских площадок, реконструкции детских садов, ремонт дорог.

Большое количество достопримечательностей располагается в центе и близ ближайших территорий Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.

Например, историко-культурный и ландшафтный парк «Покровский» открыл свои двери для жителей и гостей города 5 декабря 2015 года. Парк расположен на правом берегу реки Пажи, с западной стороны Покровского Хотькова монастыря.

В этом году парк «Покровский» присоединился к проекту Министерства социального развития Московской области под названием «Свадьба в Подмосковье», благодаря которому молодожены могут подать заявку на проведение выездной регистрации в любом месте региона.

«Друзья! Уважаемые жители города Хотьково! Я сердечно поздравляю всех нас с этой датой! Желаю всем нам любить свой город, беречь свой город, каждый день делать его краше и лучше, ведь он этого достоин — это один из лучших городов Земли!» — написала в своем телеграмме председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области Рита Григорьевна Тихомирова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.