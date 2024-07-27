Лавров прокомментировал слова Шольца о размещении американских ракет в Германии

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО. По словам Лаврова, Шольц известен своими простенькими идеями и простодушными заявлениями, сообщает РИА Новости.

Глава российского МИД отметил, что СВО не начинали для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности РФ.

«Проблема-то не в том, что будут размещены некогда запрещенные наземные системы ракет средней и меньшей дальности. СВО не для этого была организована, и не это вынудило президента принять соответствующее решение», — рассказал Лавров.

Ранее Шольц заявил, что одобрил использование киевским режимом немецкого оружия по целям в России, чтобы создать для Москвы помехи в ударах по Харькову.