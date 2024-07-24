Шольц объяснил, зачем в ФРГ разрешили ВСУ бить своим оружием по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что одобрил использование киевским режимом немецкого оружия по целям в России, чтобы создать для Москвы помехи в ударах по Харькову, пишет РИА Новости со ссылкой на госканал Phoenix.

«Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу», — сказал Шольц на традиционной летней пресс-конференции.

Еще в мае 2024 года официальный представитель кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Украина получила разрешение на удары по целям в России в Харьковской области. И тут же заверил журналистов, что ФРГ не станет из-за этого участником действующего конфликта.

Ранее Россия отреагировала на размещение американских ракет в Германии. Москва заявила, что не исключает начала развертывания ракет в ядерном оснащении в качестве ответа на действия ФРГ.