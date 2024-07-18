РФ не исключает размещения ядерного оружия в ответ на ракеты США в ФРГ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти страны не исключают начала развертывания ракет в ядерном оснащении при ответе на размещение американских дальнобойных ракет на территории Германии. Об этом сообщает ТАСС .

Он уточнил, что Россия будет реагировать на подобные действия компенсационными мерами, которые сочтет нужными в сложившейся ситуации.

По словам дипломата, принимая в расчет возможности стран Североатлантического альянса, РФ должна калибровать ответы, но не испытывать «внутренних сдержек» о том, что и где необходимо разместить.

«То есть максимально широкая опциональность. Это не угроза в чьей бы то ни было адрес. Это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что сейчас западные государства под надуманными предлогами занимаются эскалацией напряжения.

10 июля появилось совместное заявление Вашингтона и Берлина, касающееся размещения американских ракет. В документе отмечается, что с 2026 года США будет размещать на территории ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности, чем находящиеся в ЕС сейчас.