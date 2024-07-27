SHOT: Блиновскому придется служить 395 лет, чтобы погасить долг жены-блогера

Мужу блогера Елены Блиновской Алексею 395 лет придется служить в ВС РФ, чтобы с его нынешней зарплаты погасить долг жены перед ФНС в размере 1,21 млрд рублей, сообщает SHOT.

На данный момент базовая зарплата Блиновского — 255 тыс. рублей.

Кроме того, супруг «королевы марафонов» получает премии за выполнение заданий и доплаты за участие в штурмах на ЛБС.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь границу РФ. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере.

По версии следствия, блогер дробила бизнес и в период с 2019 по 2021 год не уплатила налоги на сумму почти 1 млрд рублей.