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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска отменены, на запасные аэродромы отправили 5 воздушных судов, летевших в Казань, сообщает пресс-служба Росавиации .

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэрогаваней предпринимали все меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в данных аэропортах действовали с 9:30 по московскому времени.