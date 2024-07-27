Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска отменены, на запасные аэродромы отправили 5 воздушных судов, летевших в Казань, сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэрогаваней предпринимали все меры для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в данных аэропортах действовали с 9:30 по московскому времени.