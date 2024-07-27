Пожар произошел на промышленном объекте в Полтавской области Украины
Пронин: в Полтавской области загорелся промышленный объект
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении промышленного объекта в регионе.
«Есть повреждения промышленного объекта. Возник пожар, его ликвидировали спасатели», — написал Пронин.
О каком именно объекте идет речь, начальник Полтавской ОВА не уточнил. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Полтавской области на складе ВСУ детонировали боеприпасы. Из-за взрыва загорелись постройки в поселке Котельва.