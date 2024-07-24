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Взрывы прогремели на базе ВСУ под Полтавой из-за детонации боеприпасов

Серия мощнейших взрывов прогремела на базе ВСУ в пригороде Полтавы на северо-востоке Украины из-за детонации боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Инцидент произошел в поселке Котельва Полтавской области. Местная община сообщила, что вечером 23 июля на территории военного подразделения произошла детонация боеприпасов.

Из-за этого загорелись хозяйственные постройки. Также было разрушено несколько домов. По словам местных жителей, взрывы раздавались глубоко за полночь.

Областная военная администрация отметила, что в пригороде Полтавы взрывы доносились и утром.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданских нет.