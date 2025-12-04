В Луховицах завершился снос аварийного жилого дома

В Луховицах на улице Жуковского завершили снос аварийного жилого дома № 8. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Трехэтажный кирпичный многоквартирный дом был построен в 1956 году. Его площадь составляла порядка 855 квадратных метров. Вследствие морального и физического износа строительных конструкций здание признали аварийным. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» расселили жильцов 44 квартир, затем аварийный объект внесли в список для ликвидации.

Работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора завершились в начале текущего месяца.

Порядок использования освободившейся территории определит администрация.

Всего в муниципальном округе Луховицы было выявлено 89 проблемных объектов. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 67 объектов, что составляет 75% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.