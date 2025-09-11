В Лосино-Петровском жителям аварийных домов вручили жилищные сертификаты

Глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с Председателем Совета депутатов Татьяной Голод вручил жилищные сертификаты участникам государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Московской области». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Счастливыми обладателями стали семьи Васютиных, Макаровых и Брагиных. Благодарим губернатора Андрея Воробьева за особое внимание к городскому округу Лосино-Петровский: для переселения жителей из аварийного жилого фонда было выделено 2,4 миллиарда рублей.

Сертификат предоставляет достойную компенсацию за квадратные метры и свободу выбора. Жители могут самостоятельно подобрать новую квартиру в любой точке Московской области.

Одна из участниц программы переселения — жительница дома № 9 по проезду Горького поделилась своими впечатлениями:

«Еще из роддома меня принесли именно в эти стены, а теперь настает новый этап жизни. У нас будет квартира с ремонтом в новостройке. После многочисленных переездов по съемным квартирам — это настоящее счастье», — поделилась Татьяна Брагина.

«Желаю уюта и добра в новых квартирах!» — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.