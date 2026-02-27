В Лондоне продают особняк Евгения Новицкого за 1 млрд рублей

В Великобритании выставлен на торги лондонский особняк экс-главы АФК «Система» Евгения Новицкого. Кредиторы ожидают получить примерно 1 млрд рублей от продажи этой британской собственности бывшего топ-менеджера, сообщает РБК .

С 2024 года Новицкий находится под домашним арестом по уголовному делу, связанному с предполагаемым хищением денег из негосударственных пенсионных фондов.

Сам Новицкий, включенный в санкционные списки США, инициировал процедуру личного банкротства. Одной из целей этого шага является попытка воспрепятствовать продаже его заграничных активов.

Реализация зарубежной собственности для погашения долгов перед российскими кредиторами не является повсеместной, но периодически происходит. Ключевая опасность, как отмечают аналитики, связана с проведением платежей: если в сделке задействовано лицо, находящееся под ограничительными мерами, или банк признает операцию подозрительной, существует риск блокировки финансовых средств.

