Экс-президент АФК «Система» Новицкий отправлен под домашний арест до 20 августа

Суд отправил под домашний арест до 20 августа фигуранта дела о хищениях средств АО «НПФ „Урал ФД“ Евгения Новицкого. Также на этот период ему установили определенные запреты и ограничения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Новицкого обвиняют в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, он и другие лица разработали план, чтобы похитить средства АО «НПФ „Урал ФД“».

Под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах они планировали украсть деньги, пенсионные резервы и пенсионные накопления участников АО «НПФ „Урал ФД“, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях.

Новицкого задержали 20 июня у него дома. Перед этим правоохранители обыскали жилище экс-президента АФК «Система».