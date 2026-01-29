В Лобне завершают замену окон в школе №2 в рамках капитального ремонта

В школе №2 города Лобня специалисты завершают замену окон на пластиковые в рамках капитального ремонта. Работы планируют завершить к июлю.

В лобненской школе №2 продолжается капитальный ремонт. Строители завершают замену старых окон на современные пластиковые темно-коричневого цвета. Ранее на фасаде здания были установлены как пластиковые, так и деревянные окна светлых оттенков.

Некоторые оконные проемы поднимают, чтобы впоследствии установить под ними батареи отопления. В начале февраля планируется приступить к штукатурным работам.

Помощник начальника участка Алексей Сорокин сообщил, что кровля уже готова, а возведение межкомнатных перегородок выполнено на 95%. Также ведется замена инженерных сетей и электропроводки.

На объекте трудятся 42 человека, используются погрузчик и экскаватор. Завершить капитальный ремонт планируют в июле, чтобы к новому учебному году школа была полностью обновлена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.