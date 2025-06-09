В Лобне врач получил сертификат на жилье по программе «Социальная ипотека»
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Врач-терапевт Лобненской городской больницы Элдорбек Хасанов получил сертификат на «Социальную ипотеку». Торжественная церемония вручения сертификата прошла в доме правительства Московской области. Документ молодому врачу вручил зампредседателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Элдорбек Хасанов работает участковым врачом в Лобне около 5 лет. Он окончил Самарский государственный медицинский университет в 2020 году по специальности «Лечебное дело». Далее повышал квалификацию в «Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского» (МОНИКИ).
По условиям программы социальной ипотеки специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем ежемесячно в течение 10 лет им выплачивается компенсация оставшейся суммы основного долга, что позволяет работникам платить по кредиту только проценты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.
«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.