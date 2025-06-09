В Лобне врач получил сертификат на жилье по программе «Социальная ипотека»

Элдорбек Хасанов работает участковым врачом в Лобне около 5 лет. Он окончил Самарский государственный медицинский университет в 2020 году по специальности «Лечебное дело». Далее повышал квалификацию в «Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского» (МОНИКИ).

По условиям программы социальной ипотеки специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем ежемесячно в течение 10 лет им выплачивается компенсация оставшейся суммы основного долга, что позволяет работникам платить по кредиту только проценты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.