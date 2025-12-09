В Лобне ликвидируют аварийный многоквартирный жилой дом

В Лобне приступили к ликвидации полуразрушенного жилого дома № 4 на улице Железнодорожная. Аварийный объект располагается в непосредственной близости от железнодорожной станции «Лобня» МЦД-1. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный дом барачного типа был построен в конце 20-х годов прошлого века как временное жилье для работников железной дороги. Со временем значительный износ основных конструктивных элементов деревянного строения привел к утрате эксплуатационной безопасности, к тому же здание получило серьезные повреждения во время пожара.

На момент признания дома аварийным общая площадь расселяемых жилых помещений составляла порядка 590 квадратных метров. Поэтапно из восьми коммунальных квартир были расселены 19 семей. Через портал «Добродел» поступали многочисленные обращения граждан о необходимости сноса аварийного объекта и приведения в надлежащее состояние прилегающей территории.

В настоящий момент проводится демонтаж аварийного здания. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Всего в городском округе Лобня выявлено 52 проблемных объекта. На сегодняшний день ликвидировано, достроено или приведено в соответствие с требованиями законодательства 40 объектов, что составляет 77% от общего количества. Работы в данном направлении продолжаются.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.