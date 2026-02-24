В Люберцах завершат капремонт больницы до конца 2026 года

Капитальный ремонт двух корпусов Люберецкой областной больницы на улице Кирова планируют завершить до конца 2026 года. Строительная готовность объектов уже превысила 30%, ведется монтаж новой кровли.

В ходе капремонта в зданиях полностью обновят инженерные сети, фасады, кровлю, сантехническое оборудование, окна и двери. Также приведут в порядок входные группы и благоустроят прилегающую территорию.

Все помещения отремонтируют и оснастят современной мебелью и медицинским оборудованием. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.