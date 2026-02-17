В Люберцах продолжается строительство жилого комплекса «Легенда Коренево»

В городском округе Люберцы продолжается строительство жилого комплекса «Легенда Коренево». Проект реализует ООО СЗ «Коренево Девелопмент» в рамках комплексного развития территории. В составе комплекса предусмотрены общеобразовательная школа на 500 мест, детский сад на 120 детей и торгово-развлекательный центр.

В корпусе №1 завершены кладочные работы, отделка стен, монтаж дверей и окон, а также устройство кровли. Внутренние инженерные коммуникации установлены, монтаж лифтов выполнен полностью, ведутся пусконаладочные работы.

В корпусе №2 завершены все строительные и отделочные работы, установлены окна и алюминиевые конструкции, фасад облицован почти полностью. Внутренние инженерные сети готовы, лифты смонтированы, продолжаются пусконаладочные работы.

В корпусе №3 завершены кладка стен, отделка, монтаж кровли и инженерных сетей. Установлены окна, витражи и двери, фасад готов полностью, лифты смонтированы во всех секциях.

В корпусе №4 выполнены основные строительные и отделочные работы, установлены окна и алюминиевые конструкции, ведется утепление балконов и облицовка фасада, завершается установка корзин кондиционеров.

В корпусе №5 завершены кладка стен, отделка, монтаж кровли и инженерных сетей, подано отопление, установлены окна и алюминиевые конструкции, продолжаются работы по фасаду и установке корзин кондиционеров.

Жилой комплекс строится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, досуговые центры, кафе и сервисные предприятия. Проект предусматривает детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянку на более чем 600 машиномест.

В Подмосковье застройщики продолжают возводить комфортные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.