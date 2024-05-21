В Люберцах 40 детей-сирот обеспечат жильем в этом году

В текущем году в городском округе Люберцы 40 детей-сирот планируется обеспечить жильем. С начала года жилищные сертификаты получили уже шестеро детей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Обеспечение жильем детей-сирот осуществляется как путем закупок жилья, так и действующим с 2023 года порядком выдачи жилищного сертификата на самостоятельное приобретение жилья — данная мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Жилищный сертификат позволяет выбрать жилье в любом городском округе Московской области, подобрав квартиру по своим критериям, и сразу оформить жилье в собственность. С начала года сертификаты получили уже шестеро юных люберчан.

«Благодаря поддержке правительства Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева в прошлом году новоселье по сертификатам справили 10 детей-сирот. А до конца текущего года планируем обеспечить жильем еще 40 детей-сирот», — сказал глава городского округа Владимир Волков.

С этого года федеральным законодательством выдача жилищных сертификатов вводится для детей-сирот старше 23 лет. Однако только в Московской области предусмотрена выдача жилищных сертификатов детям-сиротам с 18 лет до 22 лет включительно.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.