В Ликино-Дулеве продолжают реконструкцию стадиона Русич

сегодня в 17:42

Рабочий выезд на реконструируемый стадион «Русич» в Ликино-Дулеве прошел 4 марта. Ход работ проверили депутат Госдумы Геннадий Панин, глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутаты Мособлдумы. сообщает пресс-служба администрации горокруга

Из-за обильных осадков подрядчик перенес разработку котлована под игровое поле. По словам Геннадия Панина, все холодильное оборудование для современного ледового стадиона уже закуплено. Монтаж начнут, как только позволят погодные условия. Сейчас рабочие расчищают поле и вывозят снег, чтобы минимизировать последствия возможного паводка.

«Все холодильное оборудование для обустройства современного ледового стадиона закуплено. Как только позволят погодные условия, подрядчик приступит к его монтажу. Чтобы минимизировать последствия предстоящего паводка, идет расчистка поля с вывозом снега», — сообщил Геннадий Панин.

Территория стадиона расположена в болотистой местности. Для предотвращения подтоплений проектом предусмотрены подъем здания, отсыпка участка и устройство ливневой системы.

Основные работы сосредоточены на строительстве административно-бытового корпуса и трибун. Заливка монолитных конструкций почти завершена, внутри возводят перегородки. Внутреннюю отделку и оснащение выполнят по стандартам объектов «Мособлспорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.