В Ликино-Дулеве начали строить корпус лицея на 550 мест

Строительство нового корпуса Ликино-Дулевского лицея началось 4 марта в Орехово-Зуевском округе. Объект на 550 мест возведут рядом с действующим зданием и соединят с ним переходом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый корпус лицея 1931 года постройки закрыли в декабре 2023 года из-за аварийного состояния. В последние дни перед закрытием ученикам приходилось заниматься в верхней одежде. Детей перевели в новую школу, где организовали вторую смену. Сейчас 78 учеников учатся во второй половине дня.

4 марта депутат Государственной думы Геннадий Панин, глава округа Руслан Заголовацкий, депутаты Московской областной думы Эдуард Живцов и Максим Коркин встретились с родителями и жителями, чтобы обсудить проект.

«У нас была дилемма: включить первый корпус в программу капитального ремонта или построить новую школу. Цена вопроса практически идентичная. Последнее слово было за родителями и педагогами, которые выбрали строительство», — рассказал Геннадий Панин.

Новый корпус рассчитан на 550 мест. В нем разместят начальную школу с отдельным спортивным залом, рекреационными зонами и столовой, а также учебные и специализированные классы для основной и старшей школы с современным оборудованием. Рядом построят блочно-модульную котельную, чтобы снизить нагрузку на существующую котельную микрорайона.

Открыть корпус планируют 1 сентября 2027 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.