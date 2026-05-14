В Ленинском округе начали армировать фундамент перинатального центра

Строители приступили к армированию фундаментной плиты и лифтовых приямков нового корпуса Видновского перинатального центра на 200 коек в Ленинском округе Подмосковья. Работы идут по графику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе продолжается строительство нового корпуса Видновского перинатального центра, рассчитанного на 200 коек. На текущий момент специалисты приступили к армированию фундаментной плиты и лифтовых приямков — это один из ключевых этапов, который определяет дальнейший темп возведения здания. Одновременно ведется армирование фундаментной плиты второго блока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.