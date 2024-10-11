В Краснозаводске приняли в эксплуатацию дом для жильцов аварийных квартир

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Более 140 жителей аварийных квартир получат новое жилье в Подмосковье

Более 140 жителей аварийных квартир получат новое жилье в Краснозаводске Московской области, сообщили в пресс-службе Сергиево-Посадского городского округа.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод дома № 9 по ул. Строителей в г. Краснозаводск в эксплуатацию. Более 140 человек получат ключи от нового жилья.

В новую трехэтажку переедут жители из 38 аварийных квартир с улиц Трудовые резервы, 1 Мая и Больничного переулка.

В Сергиево-Посадском округе продолжается строительство ещё четырёх домов для переселения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.