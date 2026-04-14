В Красногорске завершили монтаж кровли дома в ЖК «Левел Лесной»

Строители завершили устройство кровли и приступили к фасадным работам в доме №24 жилого комплекса «Левел Лесной» в Красногорском округе в марте 2026 года. Проект реализует девелопер Level Group, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В доме №24 почти завершено остекление — установлено около 90% окон. Внутри здания монтируют инженерные системы, их готовность составляет 45%. Специалисты также работают в тепловом узле и завершают отделку помещений под техническое оборудование. На территории комплекса началось устройство постоянных дорог.

В доме №26 в корпусах 1 и 5 продолжается возведение монолитных конструкций, готовность достигла 87%. Параллельно ведутся кровельные работы и гидроизоляция стилобата. В корпусах 2, 3 и 4 устанавливают окна — остекление выполнено примерно на 30%, в корпусе 4 уже начались фасадные работы. Во всех корпусах завершена отделка насосной станции, продолжаются работы в индивидуальном тепловом пункте, прокладываются системы вентиляции и водоснабжения.

ЖК «Левел Лесной» предусматривает школу, детский сад и дворы без машин. На первых этажах разместят коммерческие помещения. Для жителей оборудуют игровые и спортивные площадки, а также лесопарк площадью 5,1 га с беговыми, пешеходными и велосипедными маршрутами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.