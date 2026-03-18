В Красногорске завершают монолит пожарного депо в Ильинских лугах

Пожарное депо строят в квартале «Ильинские луга» городского округа Красногорск. Работы вышли на финальную стадию монолита и прокладки наружных инженерных сетей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Проект реализует компания ПИК. Площадь здания составит около 3 тыс. кв. метров. В депо разместят служебные помещения, учебные классы, комнаты отдыха и современный тренажерный зал.

На прилегающей территории оборудуют тренировочную башню, стадион и площадки для физической подготовки личного состава. Объект станет частью инфраструктуры активно развивающегося жилого квартала.

В «Ильинских лугах» уже построены 28 жилых домов, школа на 1500 мест и четыре детских сада на 1200 мест. Сейчас возводят еще одну школу на 1500 учеников, детский сад на 350 мест и поликлинику на 400 посещений в смену. В квартале создан зеленый пешеходный бульвар и открыт PlayHub «Гравити» с игровыми и прогулочными зонами.

Социальные объекты в рамках комплексного развития территории также строят за счет внебюджетных средств другие девелоперы, в том числе группа «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.