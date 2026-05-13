В Красногорске продолжают капремонт гимназии № 2

Капитальный ремонт гимназии № 2 на улице Кирова продолжается в Красногорске, готовность объекта составляет 47%. Работы планируют завершить к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании 1968 года постройки площадью 4 285 квадратных метров выполняют кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку, утепление фасада, монтаж инженерных сетей. На площадке задействованы 68 специалистов.

В рамках проекта обновят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также для гимназии закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.