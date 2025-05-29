В Красногорске продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов

Сотрудники подрядчика ООО «Партнер» утеплили фасад с использованием бескаркасной системы утепленных фасадных панелей (СУФ), состоящих из трех слоев утеплителя. Данный метод утепления фасада многоквартирного дома обеспечивает надежную теплоизоляцию здания, что позволяет снизить тепловые потери, а также улучшить комфорт для жителей дома.

Также в рамках капитального ремонта были отремонтированы балконные плиты и провели замену козырьков подъездов.

«Не менее значимая задача для округа — проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Важно четко обозначать сроки начала и завершения работ по каждому дому. А когда речь идет о фонде капитального ремонта, также понимается и большая программа модернизации тепло- и водоснабжения. На 2025 год в Красногорске планируется провести работы по капремонту более ста домов, где будут обновлены внутренние инженерные системы, крыши, фасады, чердаки, системы центрального отопления, лифты и газоснабжение», — сказал глава округа Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.