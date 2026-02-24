В Красногорске обновляют колледж на Речной улице

Капитальный ремонт продолжается в Красногорском колледже на улице Речной в Красногорске. На объекте ежедневно работают 55 специалистов, завершить работы планируют в сентябре 2026 года.

В Красногорском колледже продолжается капитальный ремонт. Сейчас на площадке трудятся 55 человек, работы ведутся по утвержденному графику.

«В настоящее время выполняются стяжка пола, каменная кладка стен и перегородок, оштукатуривание помещений. Параллельно монтируются системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, а также электрика и слаботочные системы — пожарная и охранная сигнализация, внутреннее видеонаблюдение», — сообщил представитель подрядчика Алексей Пронничев.

Кроме того, строители приступили к устройству вентилируемого фасада. На объекте продолжаются демонтажные работы.

Завершить капитальный ремонт планируется в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.