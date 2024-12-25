В Красногорске ликвидировали 3 аварийных жилых дома

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в микрорайоне Опалиха Красногорска были выявлены и демонтированы три многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии. Жилые строения располагались на улице Опалиха, вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажные многоквартирные дома № 14, 16 и 18 были построены в конце 50-х годов прошлого века.Площадь жилых объектов составляла от 140 до 210 квадратных метров. Здания были признаны аварийными в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации. В рамках государственной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены необходимые мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило — 14. Затем аварийные постройки были включены в перечень объектов для ликвидации и демонтированы в IV квартале текущего года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент территория освобождена от аварийных домов и расчищена от строительного мусора.

Всего на территории городского округа Красногорск было выявлено 307 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 185 объектов, что составляет 60% от общего количества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.