сегодня в 19:10

В корпусе гимназии № 11 Королева провели техническую инвентаризацию после капремонта

Специалисты Мытищинского филиала ГБУ «БТИ Московской области» завершили работы по технической инвентаризации корпуса дошкольного образования гимназии № 11 на улице Садовой в г. Королев. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Специалисты филиала сделали необходимые замеры помещений и подготовили на основании полученных данных новый технический паспорт объекта недвижимости.

Работы проведены после завершения капитального ремонта, выполненного в рамках Федеральной программы капитального ремонта школ, которая реализуется по поручению президента В. В. Путина.

Площадь здания после реконструкции составила 871 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.