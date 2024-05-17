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В Королеве в ЖК «Театральный парк» завершили работы по остеклению детского сада

В ЖК «Театральный парк» городского округа Королев завершили работы по остеклению детского сада на 107 мест. Девелопер проекта возводит дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2024 года.

На объекте завершены монолитные работы и кладка внутренних перегородок. На финальной стадии монтаж кровли. Для устройства навесного вентилируемого фасада строителями смонтирован утеплитель, установлены кронштейны, пожарные отсечки. На первом и втором этажах завершены работы по оштукатуриванию мест общего пользования. Ведется монтаж инженерных систем.

Общая площадь дошкольного учреждения — более 1,9 тыс. кв. метров. Здесь для детей разместят групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную, методические кабинеты.

В жилом комплексе «Театральный парк» построено 37 четырехэтажных домов на 3 786 квартир. Возводится корпус 26. На территории комплекса открылись гимназия и дошкольное учреждение. На первых этажах домов жителям доступна необходимая инфраструктура: магазины, салоны красоты, кафе и другие предприятия бытового обслуживания.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.