В Королеве продолжают капремонт корпуса стадиона Вымпел

Капитальный ремонт четырехзального корпуса стадиона «Вымпел» продолжается в Королеве. Строители завершают демонтаж старых полов и готовят здание к следующему этапу работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четырехзальном корпусе стадиона «Вымпел» рабочие демонтируют старые полы и очищают стены и потолки от изношенных покрытий. Для укрепления кирпичной кладки специалисты используют армирующую сетку, которая повысит прочность стен и снизит риск появления трещин на штукатурке. Строительный мусор вывозят ежедневно, что позволяет ускорить подготовку к следующим этапам.

На объекте задействованы 16 рабочих, обеспеченных необходимыми материалами и техникой. В ближайшее время планируется приступить к фасадным работам. Завершить капитальный ремонт намерены в 2027 году.

После реконструкции здание оснастят новыми инженерными коммуникациями, современным освещением и напольными покрытиями. В гимнастическом зале расширят зону для разбега. Это позволит улучшить условия тренировок, снизить риск травм и способствовать формированию правильной техники выполнения упражнений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.