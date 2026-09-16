В Королеве обновляют детский сад гимназии № 17 на проспекте Королева

Реконструкция детского сада гимназии № 17 продолжается на проспекте Королева в Королеве: в здании смонтировали индивидуальный тепловой пункт и начали отделочные работы. Открыть обновленное дошкольное учреждение планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве продолжается масштабная реконструкция детского сада гимназии № 17 на проспекте Королева. В здании полностью заменили кровлю, фасад облицевали на 70%. Также рабочие оборудуют пожарные выходы и пандус для маломобильных групп населения.

В подвале смонтировали индивидуальный тепловой пункт, в ближайшие дни его начнут подключать к сетям. В помещениях установили новую систему отопления, заменили радиаторы и старую электропроводку, укрепили дверные и оконные проемы, поставили современные рамы.

Строители приступили к отделке: готовят стены под покраску и укладывают плитку в санузлах. На территории идет благоустройство, до конца осени установят детские площадки и навесы.

Здание 1980 года постройки обновляют по нацпроекту «Семья» и госпрограмме модернизации образовательной инфраструктуры. Открытие детского сада запланировано до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.