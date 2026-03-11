сегодня в 13:54

В Королеве начали общестроительные работы в детсаду гимназии №17

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №17 продолжается на проспекте Королева в Королеве. Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к следующему этапу работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение гимназии №17 расположено по адресу: проспект Королева, д. 7в. Здание 1980 года постройки обновляют в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

«Дошкольное отделение гимназии №17 на проспекте Королева ждет масштабное обновление. Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к общестроительным работам. На объекте работают 27 человек», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В здании площадью 3 094,7 кв. м проведут фасадные и кровельные работы, обновят входные группы, заменят инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери, выполнят внутреннюю отделку. Также закупят новую мебель и оборудование. Детский сад посещают более 300 воспитанников.

Открыть обновленное учреждение планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.