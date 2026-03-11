В Королеве начали общестроительные работы в детсаду гимназии №17
Фото - © Минстрой МО
Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №17 продолжается на проспекте Королева в Королеве. Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к следующему этапу работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Дошкольное отделение гимназии №17 расположено по адресу: проспект Королева, д. 7в. Здание 1980 года постройки обновляют в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.
«Дошкольное отделение гимназии №17 на проспекте Королева ждет масштабное обновление. Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к общестроительным работам. На объекте работают 27 человек», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
В здании площадью 3 094,7 кв. м проведут фасадные и кровельные работы, обновят входные группы, заменят инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери, выполнят внутреннюю отделку. Также закупят новую мебель и оборудование. Детский сад посещают более 300 воспитанников.
Открыть обновленное учреждение планируют до конца 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.
«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.