сегодня в 18:33

В Клину капремонт гимназии на Бородинском проезде выполнили на 52%

Капитальный ремонт основного корпуса гимназии имени Константина Ушинского в Клину завершен на 52%. Работы ведутся на Бородинском проезде, 28 в рамках госпрограммы по обновлению социальной инфраструктуры, открыть здание планируют в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проводят в основном корпусе гимназии имени Константина Ушинского, построенном в 1964 году. Площадь здания составляет почти 4,2 тыс. кв. метров. Работы выполняют по государственной программе капитального ремонта социальной инфраструктуры региона, реализуемой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.