В Клину капитальный ремонт гимназии им Ушинского выполнили на 40%

Капитальный ремонт основного корпуса гимназии имени Константина Ушинского на Бородинском проезде в Клину выполнен более чем на 40%. Работы идут по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании 1964 года постройки площадью 4 187,9 кв. м завершены демонтажные работы. Сейчас на объекте задействованы более 60 рабочих и пять единиц техники. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад и кровлю, монтируют инженерные коммуникации.

В ходе капремонта обновят фасад и крышу, полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории и установка новой мебели и оборудования. Открытие обновленного здания гимназии запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.