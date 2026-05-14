В Клину к 1 сентября отремонтируют две школы

Капитальный ремонт гимназии имени К. Д. Ушинского и лицея имени Д. И. Менделеева в Клину завершат к 1 сентября. Ход работ 13 мая проверил глава городского округа Василий Власов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2030 годы, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», при поддержке губернатора Андрея Воробьева и народной программы партии «Единая Россия».

Глава округа Василий Власов проводит инспекции стройплощадок еженедельно. Очередная проверка прошла с участием представителей общественности и родителей учеников. В гимназии и лицее завершены демонтажные работы, сейчас специалисты монтируют внутренние инженерные сети, выполняют стяжку пола, фасадные и штукатурные работы. Общая готовность объектов составляет около 50 %.

«На всех объектах начались работы по благоустройству территорий. Есть ряд незначительных замечаний — подрядчик знает, как их устранить. Ход ремонта держу на личном контроле. Работы идут в графике», — подчеркнул Василий Власов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.