В Климовске строят второй дом для переселенцев из аварийного жилья

В Южном поселке микрорайона Климовск строят второй 17-этажный дом для переселенцев из аварийного жилья. Подрядчик уложил плиты для проезда на стройплощадку.

Специалисты заливают фундамент под башенный кран и армируют фундаментную плиту жилого дома. На стройке трудятся около 20 рабочих, из техники: автокран, бетононасос, экскаватор, погрузчик.

Во втором доме будет два подъезда и 215 квартир. Их отделают под ключ, а прилегающую территорию благоустроят: установят детскую и спортивную площадки, заасфальтируют автомобильную парковку.

Построить второй дом планируют до конца года.

В Южном поселке находятся 30 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению. Они были построены в 1950-х годах.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.