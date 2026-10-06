В Истре обновили два дома культуры и завершают ремонт входа в центр «МИР»

В муниципальном округе Истра обновили Рождественский и Онуфриевский дома культуры. Такого масштабного ремонта в них не проводили десятилетиями.

В Рождественском доме культуры отремонтировали крыльцо и летнюю сцену. Разрушенное покрытие крыльца и ступеней заменили брусчаткой, привели в порядок опоры и отделку входной группы. В мужском и женском санузлах заменили покрытия, установили сантехнику, кабинки и вентиляцию. Для посетителей с инвалидностью оборудовали отдельный санузел.

В Онуфриевском доме культуры отремонтировали крыльцо, заменили ступени и плитку. Перед зданием переложили 100 кв. м брусчатки. Цоколь облицевали искусственным камнем, стены входной группы оштукатурили и покрасили. На крыше установили 20 метров снегозадержателей.

В молодежном центре «МИР» в городе Истра изношенные входные двери заменили раздвижными и обновили протекавшее остекление. Входную зону расширили: теперь посетители кинотеатра могут оставить здесь детскую коляску. Сейчас завершаются работы по напольному покрытию и установке тепловой завесы, которая поможет сохранять тепло зимой.

Ремонт входов, помещений и прилегающих территорий помогает сохранять здания и создавать комфортные условия для занятий, концертов, встреч и семейного отдыха.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.