В Истре начали строить ФОК с ледовой ареной

Подготовительные работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной начались в микрорайоне Полево в Истре. Строители обустраивают подъездные пути и площадку под будущий объект, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Рабочие приступили к подготовке участка к началу строительных работ — ведут устройство подъездных путей, обустройство мест складирования материалов, установку ограждающих конструкций», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В здании площадью 6,1 тыс. кв. м разместят ледовую арену с трибунами, раздевалками и тренерскими, залы для силовых тренировок и хореографии, а также служебные и административные помещения. На прилегающей территории обустроят парковку, зоны отдыха и выполнят комплексное озеленение. Максимальная единовременная вместимость комплекса составит 350 человек.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Семья» за счет бюджетных средств. Открыть новый спортивный объект планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.