В Хотькове начались отделочные работы при капремонте школы №5

В Сергиево-Посадском округе на улице Пушкина, 11, подрядчик приступил к отделочным работам в ходе капитального ремонта школы №5. Работы ведутся по государственной программе и нацпроекту, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании школы №5 в Хотькове завершены демонтажные работы, начался этап внутренней отделки. Капитальный ремонт проводится по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе ремонта в здании 1964 года постройки площадью 4 368 кв. м выполнят внутренние отделочные работы, обустроят входные группы, заменят инженерные коммуникации и сантехнику. Также планируется модернизировать системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, благоустроить прилегающую территорию.

В обновленную школу закупят новую мебель и оборудование. Открытие учреждения после капремонта намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.